Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа». Пара опередила россиянку Евгению Медведеву и француза Кевина Аймоза.

Программа французов с ритм-танцем в духе аэробики 80-х по мотивам мюзикла Fame оказалась лучше произвольной программы Медведевой под названием «Мемуары гейши» постановки канадского хореографа Ше-Линн Бурн.

Победителя определяло жюри, состоящее из олимпийской чемпионки Татьяны Навки (Россия), двукратной чемпионки мира Мики Андо (Япония), олимпийского чемпиона Эрика Редфорда (Канада), двукратного бронзового призера ОИ Лю Чен (Китай), пятикратной чемпионки Европы Сюрии Бонали (Франция) и чемпиона мира Тодда Элдриджа (США).