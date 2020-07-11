Форвард «Сельты» Федор Смолов пропустит встречу 36-го тура Примеры против «Осасуны». Сначала сообщалось, что 30-летний россиянин остался в запасе, однако позже пресс-служба клуба объявила, что Смолов пропустит встречу из-за проблем со здоровьем. Место Смолова на скамейке запасных занял Пионе Систо.

Как сообщет «Спорт-Экспрес, Смолов имеет дискомфорт в задней поверхности бедра после предыгровой тренировки. Теперь форвард рискует пропустить остаток сезона.

Смолов сыграл за «Сельту» 14 матчей в чемпионате Испании, забив два мяча – «Реалу» и «Барселоне».

Напомним, Смолов принадлежит «Локомотиву». Он арендован «Сельтой» до конца сезона с правом выкупа. Клуб из Виго сделал предложение, Федор и «Локомотиви» будут принимать решение по окончании сезона.