Двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю выиграл премию ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

Помимо Ханю на награду претендовали американец Натан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Победителя определяло жюри, куда входила олимпийская чемпионка из России Татьяна Навка.

В активе 25-летнего Ханю, который является двукратным олимпийским чемпионом, две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.