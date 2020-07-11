Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко увидел несправедливость отсутствие Александры Трусовой в число победителей премии ISU Skating Awards. 16-летняя фигуристка претендовала в номинации «Новичок года», но лучшей по итогу признали Алену Косторную.

Плющенко отметил нужно премии, как «Оскара» мира фигурного катанию. Однако высказался на тему того, что ему не понравилось.

«Как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок, девочке, которая сделала самый сложный прыжок в мире фигурного катания, — четверной лутц, девочке, которая три раза вошла в Книгу рекордов Гиннесса, — цитирует Плющенко ТАСС.

Плющенко подчеркнул, что это не потому, что Александра нынче тренируется у него, такое Плющенко сказал бы, если бы Трусова тренировалась в предыдущей команде. Тренер считает это несправедливым и неправильным.