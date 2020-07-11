Завершился в первый тайм матча 28-го тура в Грозном «Ахмат-«Зенит». После 45 минут счет ничейный 1:1.

Первым отличился «Ахмат»: после ошибки Лунева быстрый гол удался Олегу Иванову. «Зенит» сравнял результат — после навеса Дугласа Сантова Дриусси ударом в касание поразил ворота.

Ближе к концу первого тайма арбитр матча Михаил Вилков показал вторую желтую карточку аргентинцу Эмильяно Ригони. Тот выбивал мяч у полузащитника Дениса Глушакова, однако затем наступил на ногу бывшему игроку «Спартака». Вилков усмотрел здесь фол на вторую желтую карточку и удаление, хотя Ригони играл в мяч и у него не было намерения задеть ногу Глушакову.