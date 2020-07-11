Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает заслуженной победу Этери Тутберидзе в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards. Однако Плющенко отметил бы всю команду российского специалиста.

«Я считаю, что Тутберидзе достойна победы — она показала себя как специалист высшей тренерской ступени. Но, поскольку эта команда позиционирует себя как «Тутберидзе тим», я дал бы фигурнокатательного «Оскара» всей «Тутберидзе тим», — цитирует Плющенко ТАСС.

Плющенко также отметил, что в номинации «Оскара» должны фигурировать такие тренеры, как Алексей Мишин, Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, поскольку это не номинация за конкретный год. Плющенко считает, что это небольшое упущение организаторов.

Напомним, Тутберидзе опередила в борьбе за награду ISU Skating Awards канадца Брайана Орсера и американца Рафаэля Арутюняна.