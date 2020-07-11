Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему российская фигуристка Евгения Медведева не взяла премию ISU Skating Awards за лучшую программу.

Тарасова считает, что все программы рядом — нет удивления, что одна программа выиграла, а другая нет

«Думаю, что Женин скомканный сезон тоже повлиял на решение. Потому что программа у нее прекрасная, но, как известно, бежать надо до конца», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, Медведева со программой «Мемуары гейши» уступила французской паре фигуристов Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.