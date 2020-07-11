В игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» свел матч с «Зенитом» вничью. Матч проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершился со счетом 1:1.

В первом тайме первым отличился «Ахмат» — полузащитник Олег Иванов отличился после ошибки голкипера Андрея Лунёва на шестой минуте игры. На 22-й минуте встречи Себастьян Дриусси забил слета после подачи Дугласа Сантоса.

На 34-й минуте встречи полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони получил вторую жёлтую карточку — арбитр Вилков усмотрел фол на вторую желтую карточку против Дениса Глушакова. Первое предупреждение Ригони получил на десятой минуте за опасную игру.

Во втором у «Зенита» не смогли закончить встречу из-за травмы вратарь Андрей Лунев и защитник Дуглас Сантос.