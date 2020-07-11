Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложности повреждения вратаря Андрея Лунева, которую голкипер получил в концовке матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата». Вратарь получил получил травму, выбивая мяч от ворот, после чего Лунева увезли с поля на электрокаре.

«На первый взгляд у него достаточно серьезное повреждение. К сожалению, в ближайших матчах он вряд ли сможет нам помочь. Буду рад ошибиться, — сказал Семак.

Тренер заметил у команды есть Михаил Кержакова и Александр Васютин, поэтому проблемы быть не должно.

Напомним, что 19 июля досрочно ставшему чемпионом РПЛ «Зениту» предстоит сыграть в полуфинале Кубка России со «Спартаком».