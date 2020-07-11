Петербургский пилот программы SMP Racing, являющийся воспитанником Академии «Феррари» Роберт Шварцман, одержал победу в первую победу в Формуле-2. Пилот выступает в составе Prema и выиграл дебютную гонку на втором этапе чемпионата.

Второе место в активе Юки Цуноде. Тройку сильнейших замкнул Чжоу Гуаньюй, которого Шварцман обогнал после пит-стопа в борьбе за первое место.

Благодаря своему первому в Формуле-2 он возглавил общий зачёт. Отметим, что напарник Шварцмана по команде Мик Шумахер закончил гонку четвёртым. Свою победу Шварцман посвятил отцу, который недавно умер от коронавируса.

Другой россиянин Никита Мазепин закончил гонку четырнадцатым, Артём Маркелов выбыл из гонки до старт, вылетев с трассы на прогревочном круге.