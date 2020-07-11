Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поведала, какие цели ставит перед собой. Ранее специалист выиграл в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards.

Тутберидзе отметила, что ей очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрители, а также отработать эти программы, чтобы хотелось их пересматривать.

«Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение», — приводит слова Тутберидзе сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В борьбе за премию ISU Skating Awards Тутберидзе опередила Брайана Орсера и Рафаэля Арутюняна.