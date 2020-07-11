Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру в матче с «Ахматом» (1:1) воспитанников клуба — полузащитника Леона Мусаева и защитника Данилы Прохина. Оба провели на поле матч целиком.

Семак отметил, что в игре с «Ахматом» он хотел дать возможность проявить себя молодежи, не спеша подводя команду к основному составу.

«Они с нами тренируются уже довольно давно, Леон Мусаев уже второй год, играет и в товарищеских матчах, и в официальных, прибавляет, сегодня сыграл хорошо. Что касается Данилы Прохина, поначалу в его действиях ощущалась нервозность, потом она ушла, и он провел хороший, на мой взгляд, матч», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Отметим, что это был дебютный матч для Прохина в сезоне. Мусаев уже неоднократно выходил на поле в матчах РПЛ, в прошлой игре с «Сочи» он был заменен в первом тайме из-за опасений Семака, что полузащитник получит вторую желтую карточку.