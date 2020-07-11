Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин подвел итоги церемонии вручения наград ISU Skating Awards. Ягудин не понимает отсутствие в числе номинаций премии олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Для Ягудина победа Этери Тутберидзе в номинации «Лучший тренер» не вызвала никаких сомнений, как и победа Косторной за приз лучшего новичка. Выбор в пользу самого ценного фигуриста Ханю также логичен.

«Но с кем он конкурировал, и почему в этой номинации не было Алины Загитовой? Ее отсутствие в тройке номинантов по меньшей мере вызывает смех», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Также Ягудин ометил что выбор номинации с лучшим костюмом для него был достаточно субъективен, но лично Ягудинлично голосовал бы за Щербакову, поскольку в ее платье была изюминка.