Футбольный агент Александр Маньяков рассказал инсайды о будущем форварда «Зенита» Александра Кокорина, который играет за «Сочи» на правах аренды.

Агент сообщил, что у Кокорина был вариант с испанским топ-клубом, однако он сорвался, поскольку в клубе сменился менеджмент и главный тренер.

«У Саши есть предложения от практически половины клубов Премьер-Лиги, способных позволить себе такого высокооплачиваемого футболиста. Кокорин — номер один на российском рынке среди нападающих. У него на руках есть предложения как минимум от трех клубов «, — написал Маньяков в телеграм-канале, заметив, что приоритетом для Кокорина остается «Зенит».