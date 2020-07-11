В игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» на своем поле встречался с московским «Спартаком». Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч в свои ворота забил защитник «Спартака» Павел Маслов, совершивший автогол на 24-й минуте.

Обыграв «Спартак», «Сочи» поднялся с 13-го места на девятое в турнирной таблице чемпионата России, обойдя «Спартак». Команда Доменико Тедсеко также имеет 33 очка, но пускается с девятого места на десятое.

В предпоследнем туре Премьер-Лиги «Спартак» 15 июля в Москве сыграет грозненским «Ахматом», а «Сочи» на следующий день в Нижнем Новгороде проведет матч против «Тамбова».