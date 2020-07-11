Российский теннисист Андрей Рублёв на выставочном турнире Thiem’s 7, проходившим в австрийском Кицбюэле, переиграл Доменика Тима. В решающем матче соревнований Рублёв выиграл со счётом 6:2, 5:7, 10:8. Таким образом, Рублев обыграл организатора турнира и третью ракетку мира.

Матч продолжался один час 47 минут. Ранее на групповом этапе Рублёв проиграл Тиму — 5:7, 4:6.

Отметим, что у Рублёва это был второй матч за день. Ранее Рублев выиграл из-за дождя отложенный на субботу полуфинальный поединок с итальянцем Маттео Берреттини — 6:4, 7:6 (8:6).

Ранее 21 Рублев должен был сыграть в финале турнира в Хорватии с Новком Джоковичем, однако игра была отменена после известия о коронавирусе у болгарина Григора Димитрова.

Напомним, в 2020 году до паузы в ATP 14-я ракетка мира Рублёв победил на турнирах в Аделаиде и Дохе.