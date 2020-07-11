Петербургский пилот программы SMP Racing, воспитанник Академии «Феррари» Роберт Шварцман подвел итог своей первой в карьере победе в Формуле-2. Россиянин посвятил успех отцу, который в апреле скончался от COVID-19.

Шварцман отметил, что удивлен своей победой, поскольку старт был плохим — были проблемы с машиной. Шварцман объяснил, что откатился назад и смог вернуться позицию благодаря красному флагу. По словам Роберта, ему удалось постепенно нарастить темп, а после пит-стопа уже был впереди.

«Отличная борьба, я вышел вперёд, после увидел Цуноду в зеркалах и начал атаковать. Я хочу посвятить победу своему отцу. Уверен, он там меня видит и улыбается», — сказал Шварцман.

Напомним, в прошлом сезоне российский гонщик SMP Racing Роберт Шварцман выиграл чемпионат «Формулы-3», а в 2020 году должен был соревноваться в «Формуле-2».