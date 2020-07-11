Наставник «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ахматом» рассказал, когда сможет рассчитывать на капитана команды Бранислава Ивановича.

Семак отметил, что aутбол — это лишь часть нашей жизни, f самое важное — то, что касается семьи. Семак подчернул, что как только Бранислав сможет решить свои вопросы, он сразу вернется.

«Конечно, мы надеемся, что он сможет принять участие в кубковом матче со «Спартаком», мы его ждем», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Отметим, что полуфинальная игра Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».