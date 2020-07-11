Этери Тутберидзе и Алена Косторная получили призы ISU Skating Awards, «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в 28-м туре РПЛ, — эти и другие новости субботы на Nevasport.

Тутберидзе победила Арутюняна и Орсера в тренерской номинации ISU Skating Awards

Российский тренер Этери Тутберидзе выиграла премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». В борьбе за приз Тутберидзе опередила специалистов Брайана Орсера и Рафаэля Арутюняна. Тутберидзе не смогла присутствовать на награждении, которое проходило онлайн.

Косторная опередила Трусову за приз лучшего новичка года на ISU Skating Awards

Российская фигуристка Алена Косторная на премии ISU Skating Awards стала первой в номинации лучший новичок. Россиянка в борьбе за приз 16-летняя фигуристка опередила соотечественницу Александру Трусову и кореянку Ю Ен.

«Зенит» не проиграл «Ахмату», несмотря на удаление Ригони и травму Лунева

В игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» свел матч с «Зенитом» вничью. Матч проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершился со счетом 1:1. В первом тайме первым отличился «Ахмат» — полузащитник Олег Иванов отличился после ошибки голкипера Андрея Лунёва на шестой минуте игры. На 22-й минуте встречи Себастьян Дриусси забил слета после подачи Дугласа Сантоса. На 34-й минуте встречи полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони получил вторую жёлтую карточку — арбитр Вилков усмотрел фол на вторую желтую карточку против Дениса Глушакова. Во втором тайме у «Зенита» не смогли закончить встречу из-за травмы вратарь Андрей Лунев и защитник Дуглас Сантос.

Виктор Майгуров единогласно выбран главой Союза биатлонистов России

Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Отчетно-выборная конференция состоялась сегодня в подмосковных Химках. Для того, чтобы вступить в должность, Виктору Майгурову было необходимо набрать две трети голосов делегатов конференции, так как он стал единственным кандидатом на пост.

Рублев обыграл Тима и выиграл турнир его имени

Российский теннисист Андрей Рублёв на выставочном турнире Thiem’s 7, проходившим в австрийском Кицбюэле, переиграл Доменика Тима. В решающем матче соревнований Рублёв выиграл со счётом 6:2, 5:7, 10:8. Таким образом, Рублев обыграл организатора турнира и третью ракетку мира.

«Сочи» обыграл «Спартак» и догнал красно-белых в таблице РПЛ

В игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» на своем поле встречался с московским «Спартаком». Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил защитник «Спартака» Павел Маслов, совершивший автогол на 24-й минуте.

Шварцман одержал первую победу в Формуле-2

Петербургский пилот программы SMP Racing, являющийся воспитанником Академии «Феррари» Роберт Шварцман, одержал победу в первую победу в Формуле-2. Пилот выступает в составе Prema и выиграл дебютную гонку на втором этапе чемпионата. Свою победу Шварцман посвятил отцу, который недавно умер от коронавируса.