Встреча с «Ахматом» в 28-м туре РПЛ стала для полузащитника Магомеда Оздоева первой в «Зените» с капитанской повязкой на руке.

После матча Оздоев отметил, что ему понравилось, как «Зенит» предстал в этом матче единым целом. Команда, по словам Оздоева, очень много игрового времени провела вдесятером, однако Оздоеву казалось, что на поле зенитовцев было больше.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить весь тренерский штаб за такое доверие. На самом деле словами не передать. Выйти на поле с капитанской повязкой в таком большом клубе как «Зенит» — это огромная честь для меня и большое событие. Был безумно рад», — приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».

«Зенит» сыграл в «Ахматом» гостевой матч со счетом 1:1, проведя большую часть игры в меньшинстве после удаления Ригони.