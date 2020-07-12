Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун стал интересен итальянскому «Милану». По сообщению calciomercato.com, Милан» проявляет активный интерес к форварду.

Ранее, напомним, Азмуном интересовались «Лацио» и «Наполи», а сейчас к ним подключился еще и миланский клуб.

Сообщалось, что «Зенит» хотел бы выручить с продажи Азмуна тридцать миллионов евро. Преложения меньшей стоимости петербургский клуб рассматривать не будет.

В этом сезоне Азмун является одним из лучших бомбардиров РПЛ. В его активе 14 голов — Азмун уступает только Артему Дзюбе, у которого 16 мячей и Евгению Луценко из «Арсенала» (15).