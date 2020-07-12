Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала победу на премии ISU Skating Awards, в которой она стала лучшей в номинации «Новичок года».

Косторная отметила, что очень рада, потому что для нее это была полная неожиданность. Фигуристка призналась, что и представить не могла, что сможет победить, поэтому даже мысли не допускала.

«У меня, естественно, даже дух перехватило. Я не могу подобрать нужных слов. До конца еще не осознала, что такая большая награда досталась мне», — цитирует Косторную Федерация фигурного катания на коньках.

Косторная подчеркнула, что эта премия для ее много значит, потому что она знает, что люди болеют за нее, и теперь в этом еще больше уверена и не хочет никого подводить.