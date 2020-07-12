Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата Европы-2020 Анна Щербакова прокомментировала победу своего тренера Этери Тутберидзе в премии ISU Skating Awards. Тутберидзе победила номинации «Лучший тренер».

Щербакова отметила, что Тутберидзе — это очень сильный человек, который умеет ставить перед собой цели и их добиваться. В этом, по словам Щербаковой, ей помогает безграничная любовь к своему делу, которая она передает ученикам.

«Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена. Я катаюсь в ее команде восьмой год и хочу сказать огромное спасибо за работу со мной и за все, чему меня научили», — цитирует Щербакову Федерация фигурного катания на коньках.

Щербакова отметила, что Этери Георгиевна очень требовательная, что помогает показывать результаты на соревнованиях.

Ранее Щербакова усупила Чок и Бейтс в номинации ISU Skating Awards за «Лучший костюм».