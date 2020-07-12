Согласно официальной статистике на воскресенье, 12 июля, в России зафиксированы 6 615 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 727 162, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки зафиксированы 130 летальных случая. За всё время пандемии в России погибли 11 335 пациентов. При этом преодолеть болезнь смогли 501 061 человек, из них 3 615 выписаны по выздоровлению за последние 24 часа.

На сегодняшний день у 214 766 пациентов заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлено 679 новых случаев. Всего 229 357 жителей столицы заражены коронавирусом. В Московской области зафиксировано 197 новых пациентов, общее число зараженных — 60 492. В Санкт-Петербурге установлено 293 новых случаев (всего 27 570).