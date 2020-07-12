Российский судья, работавший арбитром на одном из последних матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на спорт. Комментатор Алексей Андронов предположил в своём телеграм-канале, что речь идет о Сергее Лапочкине, работавшем на игре 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

«Всё больше ходит слухов, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если окажется правдой, это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России», — написал Андронов.

Также намекнул на Лапочкина бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

«Эх, Лапочкин, Лапочкин. Всему своё время. Скоро узнаете», — написал Орещук в твиттере.

Арбитра подозревают в ставках на количество желтых карточек в матче. Напомним, что последним матчем Лапочкина была встреча «Спартак» — «Локомотив», где был удалён главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.