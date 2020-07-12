Российский тренер Валерий Польховский пока не подтверждает, что назначен на пост главного тренера сборной России. В субботу новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что пока не будет отказываться от своих планов рекомендовать Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России.

«У меня достаточно большой опыт работы в биатлоне, меня много раз как принимали в сборную, так и увольняли из нее. Наверное, я один из рекордсменов по этой части, поэтому не хотел бы бежать впереди паровоза. Надо подождать, будем решать вопросы по мере их поступления», — приводит слова Польховского ТАСС.

Польховский отметил, что когда новый руководитель СБР вместе с правлением примут определенные решения, тогда он и будет обсуждать предложенную программу.