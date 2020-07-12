Новый чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян назвал бойца, который достоин провести с ним чемпионский бой. Также россиянин озвучил время года может состояться этот бой.

По словам Яна, октябрь был бы хорошим вариантом для следующего боя. А следующим соперником мог быть Алджамейн Стерлинг.

«Этот парень побил многих ребят, находится в хороших рейтинговых позициях. Думаю, он достоин драться за пояс», — сказал Ян во время пресс-конференции.

На турнире UFC 251 россиянин победил бразильца Жозе Альдо. Судьи присудили ему победу техническим нокаутом.