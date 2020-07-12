Бывший чемпион UFC Олег Тактаров выразил свое мнение о российском бойце Петре Яне. Тот ранее стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильца Альдо.

Тактаров восхищен работой Яна: тот сначала успеет посмотреть куда бить, а потом ударит. Для людей, говорит Тактаров, это непонятно, а у него все осознанно.

По словам Тактарова, если Петр очень захочет и его не сломают деньги и слава, то он может стать чемпионом в двух категориях, это будет просто.

«Я не сомневаюсь, что он выиграет у Конора Макгрегора, если у них через год будет бой. Ему сейчас нужно что-то для пиара, чтобы о нем все заговорили, потому что он интересный», — приводит слова Тактарова Sport 24.

Ян победил Альдо техническом нокаутом в пятом раунде.