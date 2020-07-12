«Барселона» выложила опубликовала результаты медицинских тестов форварда Антуана Гризманна. Ранее он был заменен из-за травмы в перерыве матча с «Вальядолидом» (1:0). Вместо Гризманна вышел Луис Суарес.

В ходе обследования у Гризманна было выявлено повреждение четырёхглавой мышцы бедра правой ноги. Сколько дней лечиться футболисту не сообщаются, но отмечается, что в ближайшее время Гризманн не поможет «Барселоне».

В оставшихся двух встречах Примеры «Барселоне» сыграет с «Осасуной» и «Алавесом». Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание «Барсы» от мадридского «Реала» составляет одно очко, при этом у команды Зидана одна игра в запасе.