Российская фигуристка, призер чемпионата мира Елена Радионова высказала мнение по поводу победы Этери Тутберидзе на премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер года».

Слова Радионовой цитирует портал РИА Новости.

«Этери Тутберидзе не раз доказывала, что она великий тренер, поэтому признание ее лучшим тренером выглядит логичным и прогнозируемым», — отметила Радионова.

Напомним, в итоговую номинацию «Лучший тренер» года попали также канадский специалист Брайан Орсер и американский тренер Рафаэль Арутюнян.

Отметим, в прошлом сезоне ученицы группы Этери Тутберидзе выиграли все этапы серии Гран-при, а затем разделили между собой медали финала Гран-при, чемпионата России и Европы. Также воспитанница Тутберидзе Камила Валиева выиграла финал Гран-при среди юниоров и юниорский чемпионат мира.