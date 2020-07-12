Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин не будет работать в качестве судьи VAR на матче 28-го тура «Краснодар» — «Урал». Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

Как стало известно СМИ, Лапочкин будет работать с системой видеоповторов на игре «Динамо» — «Крылья Советов», которая также состоится сегодня, 12 июля, хотя изначально его назначили на игру «Краснодара». Это связано с тем, что команда Мурада Мусаева борется за выход в Лигу чемпионов, а «Динамо» и «Крылья Советов» не ведут борьбу за еврокубки. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

Напомним, ранее в футбольном сообществе распространились слухи о том, что Сергея Лапочкина подозревают в игре на тотализаторе. Последней игрой, которую он судил в качестве главного арбитра, был матч «Спартак» — «Локомотив» в 27-м туре РПЛ.