Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе обратилась к болельщикам на английском языке после победы в номинации «Лучший тренер» на премии ISU Skating Awards.

В своей речи в «Инстаграме» Тутберидзе отметила, что все они с большой любовью относятся к фигурному катанию, поскольку этот прекрасный спорт делает мир лучше. По мнению Тутберидзе, это очень сильная мотивация,

«Особенно в эти тяжелые времена, когда мы не можем продолжать тренировки, некоторые соревнования были отменены, но я уверена, что с нашей любовью мы пройдем через это», — сказала тренер.

Напомним, также ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная выиграла премию в номинации «Лучший новичок сезона», она выиграла чемпионат Европы, два этапа серии Гран-при, а также финал серии в Турине.