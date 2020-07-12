Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, что на первом сборе команды в Рыбинске есть проблемы с организацией питания.

Каминский отметил, что в плане финансирования сборных за последние годы ничего не изменилось.

«Представляете, что примерно за пять лет деньги, выделяемые на питание, не изменились. Чтобы нормально накормить человека пять лет назад и сейчас – нужно больше средств», — отметил Каминский, добавив, что сейчас команда испытывает большие трудности, поскольку питание на базе не лучшего качества — и это видно по анализам.

«Идёт силовая нагрузка, количество белка в крови спортсменов снижается, а у некоторых ниже критического. Не хватает белков, аминокислот. Вот получается, что эффективность работы под вопросом», — подчеркнул тренер.