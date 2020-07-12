Британский автогонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Штирии — втором этапе чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020.

Хэмилтон преодолел 71 круг по трассе «Ред Булл Ринг» и финишировал раньше всех, его партнер по команде Валттери Боттас стал вторым, проиграв в общей сложности 13,7 секунды. На третьей позиции финишировал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», он уступил Хэмилтону 33,698 секунды.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят отстал от лидера гонки на один круг, но сумел финишировать в десятке сильнейших. Его партнер по команде Пьер Гасли стал лишь 15-м.

Отметим, в самом начале заезда из гонки выбыли два пилота «Феррари» из-за аварии: Шарль Леклер на своем болиде врезался в машину Себастьяна Феттеля и оба гонщика сошли с дистанции.