Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о том, почему приняли решение разделить основу и резерв команды на первом предсезонном сборе.

Слова Шашилова приводит портал РИА Новости. По словам тренера, для нормальной подготовки надо было чем-то жертвовать: старший тренер мужской команды Юрий Каминский хотел познакомиться и с основой, и с резервом, но возникли проблемы с питанием. Как считает Шашилов, это обычное явление, когда на базу заезжают две команды.

«Мы обсуждали, чтобы абсолютно все сборные находились вместе, но я сказал, что будут подобные неприятности. Женскую команду мы же разделили — одна в Ижевске, другая в Чайковском», — заявил Шашилов.

Напомним, мужская сборная России тренируется в Рыбинке со 2 июля.