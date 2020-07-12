Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова высказала мнение о возможной смене гражданства российскими легкоатлетами.

Слова биатлонистки цитирует портал «Спорт-Экспресс». Подчуфарова отметила, что легкая атлетика и биатлон — это индивидуальные виды спорта, там спортсмены выступают под флагом, но все-таки за себя и реализуют свои амбиции.

Подчуфарова подчеркнула, что понимает людей, которые хотят поменять гражданство. «Дело даже не в возможном пропуске Олимпиады. Их, по большому счету, просто лишают возможности заниматься своей профессией», — заявила биатлонистка, отметив, что либо спортсмен уходит в другую страну и продолжает соревноваться, либо он просто заканчивает карьеру.

«Ну, отпустите их уже, если не можете помочь. Процесс перехода, поверьте, это очень непросто», — сказала Подчуфарова, отметив, что чистые российские легкоатлеты настрадались за последние пять лет.

Напомним, на данный момент российские легкоатлеты даже не могут получать нейтральный статус для выступления на соревнованиях.