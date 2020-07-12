Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт уже в первом тайме игроками «Уфы». Артем Голубев заработал право на пенальти, а Даниил Фомин точным ударом с одиннадцатиметровой отметки вывел «Уфу» вперед.

«Локомотив» сумел сравнять счет в концовке второго тайма, автором мяча стал форвард Джефферсон Фарфан на 81-й минуте встречи. Голевую передачу на него выполнил Жоау Мариу. Отметим, Фарфан вышел на поле впервые с мая 2019 года, целый сезон он восстанавливался от тяжелой травмы.

«Локомотив» сохраняет вторую строчку в турнирной таблице, команда Марко Николича набрала 51 очко, последние четыре тура «железнодорожники» играют вничью. «Уфа» идет на шестом месте.