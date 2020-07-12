Бывшая российская биатлонистка, выступающая за Словению, Ольга Подчуфарова рассказала о подготовке к новому сезону.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» биатлонистка отметила, что старается не строить больших планов, поскольку сейчас нестабильно время.

«Уже практически два месяца я тренируюсь в Санкт-Петербурге. Конечно, если будет возможность, поеду готовиться в Словению», — рассказала спортсменка, отметив, что жизнь научила ее готовиться к худшим раскладам.

Подчуфарова отметила, что сейчас изменился тренировочный формат, поскольку она готовится по программе словенских тренеров, которая отличается от российской. «По крайней мере, могу попробовать что-то новое. Потому что раньше, когда я хотела что-то сделать по-своему, мне этого не разрешали – у нас был общий план для всех», — заключила биатлонистка.