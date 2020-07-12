Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов отреагировал на назначение Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону.

Слова Шашилова цитирует портал РИА Новости. По словам тренера, в российском биатлоне есть только два человека, которые способны качественно организовывать работу сборной.

«Это Польховский и Касперович, но это только мое личное мнение. Валерий Николаевич способен на высоком уровне выполнить такую работу. Я думаю, что больше кандидатуры нет», ‑ заявил Шашилов.

Напомним, после того, как Владимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России, его место занял Виктор Майгуров. Новый президент СБР распорядился о назначении Валерия Польховского на должность главного тренера команды.