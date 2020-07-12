Московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на «ВТБ-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча в игре «динамовцы» забили с пенальти. На 15-й минуте одиннадцатиметровый удар назначили после столкновения Евгения Фролова и Максимиллиана Филиппа, на 24-й — за действия Максима Карпова против Владимира Рыкова.

В первом случае пенальти реализовал Максимиллиан Филипп, во втором — Николай Комличенко.

Отметим, в компенсированное ко второму тайму время был удален игрок «Динамо» Заурбек Плиев, он ударил по лицу Дениса Поповича и получил прямую красную карточку.

Отметим, «Динамо» одержало победу впервые за пять последних туров, набрало 35 очков и вышло на 7-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» закрепились в зоне вылета, команда имеет 27 очков.