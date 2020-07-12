Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на вопрос, являются ли «Оренбург» и «Ростов» самыми пострадавшими командами РПЛ из-за ситуации с коронавирусом.

«Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России», — заявил Карпин в интервью ютуб-каналу РПЛ.

Тренер отметил, что какие-то клубы смогли договориться с Роспотребнадзором, а какие-то — нет.

«Кто скрыл больных, а кто не скрыл… Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли… Это ненормальный чемпионат России», — заключил Карпин, отметив, что об этом говорят во всем мире.

Напомним, «Оренбург» получил два технических поражения из-за эпидемии коронавируса в команде, а «Ростов» вынужден был отправить молодежный состав на матч с «Сочи» и проиграл со счетом 10:1.