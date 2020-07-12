«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, главный арбитр встречи Игорь Панин показал в матче две желтых карточки: в составе «Оренбурга» предупреждением отметился Андрей Малых, в составе «Ростова» — Матиас Норманн.

За весь матч игроки «Оренбурга» нанесли 8 ударов по воротам, ростовчане нанесли 14 ударов. Обе команды лишь по три раза попали в створ.

Идущий на последнем месте «Оренбург» набрал очки в чемпионате России по футболу впервые с 7 марта, после этого команда Константина Парамонова проиграла семь раз подряд. «Ростов» за 28 туров набрал 44 очка и находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.