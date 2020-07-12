Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен в ближайшее время может покинуть клуб и перейти в петербургский «Зенит».

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат». СМИ стало известно, что с большой долей вероятности игрок расторгнет свой нынешний контракт с «Ливерпулем», который действует до лета 2021 года, и перейдет в стан «сине-бело-голубых» в статусе свободного агента.

Состав «Ливерпуля» Деян Ловрен пополнил летом 2014 года, перейдя из «Саутгемптона» за 25,3 млн евро. Вместе с командой Ловрен стал победителем Английской Премьер-лиги, а также сумел одержать победу в Лиге чемпионов УЕФА в прошлом сезоне. В текущем сезоне Ловрен провел лишь 10 матчей в АПЛ и сделал лишь одну результативную передачу.