Московский «Спартак» в следующем сезоне точно сыграет в Российской Премьер-лиге: команда Доменико Тедеско обезопасила себя от вылета в ФНЛ за два тура до конца текущего сезона.

По итогам 28-ми туров РПЛ в сезоне-2019/20 «Спартак» набрал 33 очка, сейчас команда Доменико Тедеско идет на 11-м месте. Столько же очков у «Сочи».

В 28-м туре Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» проиграли на выезде московского «Динамо». Самарцы с 27-ю очками не смогут за два тура опередить «Спартак» по турнирной таблице, а значит, даже если «красно-белые» не смогут набрать ни одного очка до конца сезона, они не опустятся на 15-е место, которое подразумевает вылет в ФНЛ.

Пока не обезопасили себя от вылета «Тамбов» (28 очков) и «Ахмат» (31 очко).