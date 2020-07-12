Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов высказался об игре против «Ростова» в чемпионате России по футболу.

В интервью на ютуб-канале РПЛ Парамонов отметил, что ему хотелось бы победы в матче, поскольку игроки выложились по полной. «Сыграли сзади на ноль, что было важно. Впереди мячом не удалось распорядиться, чтобы создать моменты», — сказал Парамонов.

Также тренер прокомментировал два технических поражения «Оренбурга» из-за эпидемии коронавируса в команде. «Нам не дали сыграть две игры. Просто так у нас забрали эти очки. Насколько я знаю, в других командах есть люди, которые болеют. Но они почему-то спокойно играют», — заявил Парамонов, отметив, что он не видит в этом спортивной составляющей. По мнению тренера, «Оренбургу» могли бы разрешить сыграть здоровыми футболистами.

Напомним, «Оренбург» сыграл с «Ростовом» вничью и набрал очки впервые с марта 2020 года.