«Краснодар» разгромил екатеринбургский «Урал» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте, автором первого мяча в составе «Краснодара» стал форвард Маркус Берг с передачи Даниила Уткина.

Во втором тайме «Краснодар» лишь увеличил свое преимущество: на 57-й минуте отличился Мануэл Фернандеш. На 82-й минуте Реми Кабелла реализовал пенальти, который заработал Вандерсон, которого в штрафной уронил Николай Золотов.

Победа над «Уралом» помогла «Краснодару» подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. Теперь у команды Мурада Мусаева 48 очков за два тура до конца чемпионата. Также у «Краснодара» есть матч в запасе.