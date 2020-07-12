Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, за какую сумму клуб хочет продать полузащитника Алексея Миранчука.

Слова Кикнадзе приводит агентство ТАСС. По словам гендиректора клуба, в «Локомотив» поступали предложения от нескольких хороших клубов, которые будут очень интересны самому Миранчуку.

«Что касается цены, то 25 миллионов евро за него было бы хорошо. Меньше, чем за 20 миллионов мы не продадим. Не исключаем вариант с его переподписанием, посмотрим», — отметил Кикнадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Алексея Миранчука заинтересован ряд европейских клубов. Полузащитником интересовались итальянские клубы, среди них туринский «Ювентус». В Российской Премьер-лиге братьями Миранчуками интересовался петербургский «Зенит».