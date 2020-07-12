Стал известен характер травмы голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунева, которую он получил в концовке матча 28-го тура чемпионата России против «Ахмата».

На официальном сайте «Зенита» появилась информация о том, что голкипер прошел медицинское обследование.

«Врачи установили повреждение прямой мышцы правого бедра», — говорится в заявлении клуба. Отмечается, что пока неизвестны точные сроки восстановления, а также план процесса реабилитации. Эта информация появится через 2-3 дня.

«Зенит» желает Андрею Луневу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!», — заключили в пресс-службе клуба.

Напомним, Андрей Лунев был заменен на Михаила Кержакова после того, как получил повреждение на 83-й минуте встречи в матче с «Ахматом». Врачи помогли голкиперу покинуть поле.