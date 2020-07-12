Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва рассказала, как давно она дружит с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Боброва ответила на вопросы подписчиков и отметила, что дружит с Медведевой с 2016 года.

«Вот как начали на соревнованиях жить вместе, так и расстаться не можем. Мне кажется, её привлекает моя неадекватность и сумасшедшая неуравновешенность», — написала Боброва.

Напомним, после своего возвращения в Москву Евгения Медведева встретилась с друзьями, а на катке пересеклась и с Екатериной Бобровой. Сейчас Медведева тренируется на льду школы ЦСКА под руководством Елены Буяновой, поскольку не может вернуться в Канаду. С Брайаном Орсером Медведева связывается по интернету.