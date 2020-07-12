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Петр Ян победил Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся один из главных боев основного карда турнира UFC 251. В легчайшей весовой категории сошлись 27-летний россиянин Пётр Ян и 33-летний бразилец Жозе Альдо. Ян победил техническим нокаутом и завоевал чемпионский пояс, став вторым россиянином в UFC, который стал лучшим в своей весовой категории.

«Краснодар» разгромил «Урал» и вернулся на третье место в РПЛ

«Краснодар» разгромил екатеринбургский «Урал» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 3:0. В составе «Краснодара» поочередно отличились Маркус Берг (с передачи Даниила Уткина), Мануэл Фернандеш и Реми Кабелла (с пенальти). Победа над «Уралом» позволила команде Мурада Мусаева вернуться на третью строчку в чемпионате России.

«Динамо» обыграл «Крылья Советов» в 28-м туре РПЛ. Оба гола — с пенальти

Московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на «ВТБ-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча в игре «динамовцы» забили с пенальти. На 15-й минуте одиннадцатиметровый удар назначили после столкновения Евгения Фролова и Максимиллиана Филиппа, на 24-й — за действия Максима Карпова против Владимира Рыкова. В первом случае пенальти реализовал Максимиллиан Филипп, во втором — Николай Комличенко.

«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ

«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 0:0. За весь матч игроки «Оренбурга» нанесли 8 ударов по воротам, ростовчане нанесли 14 ударов. Обе команды лишь по три раза попали в створ. «Оренбург» сумел набрать первые очки в чемпионате с марта 2020 года.

ЦСКА упустил победу в матче с «Рубином» из-за пенальти на 88-й минуте

Московский ЦСКА упустил победу в матче с казанским «Рубином» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Москве на «ВЭБ-Арене» и завершилась со счетом 1:1. В составе московского ЦСКА отличился нападающий Федор Чалов, с передачи Кристияна Бистровича он открыл счет в матче на 62-й минуте. На 88-й минуте «Рубин» сравнял счет благодаря голу Евгения Маркова с пенальти.

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в 28-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 1:1. «Уфа» открыла счет в первом тайме, Артем Голубев заработал пенальти, а реализовал его Даниил Фомин. «Локомотив» сумел сравнять счет в концовке второго тайма, автором мяча стал форвард Джефферсон Фарфан на 81-й минуте встречи.

Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят попал в топ-10

Британский автогонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в итоговой гонке Гран-при Штирии — на втором этапе чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020. Его партнер по команде Валттери Боттас стал вторым, проиграв в общей сложности 13,7 секунды. На третьей позиции финишировал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», он уступил Хэмилтону 33,698 секунды. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят отстал от лидера гонки на один круг, но замкнул топ-10 на финише.

Петербургский судья Безбородов установил рекорд по количеству матчей в РПЛ

Российский футбольный арбитр Владислав Безбородов установил рекорд в Российской Премьер-лиге по количеству отработанных матчей. В 28-м туре Российской Премьер-лиги Безбородов рассудил «Локомотив» и «Уфу» на «РЖД-Арене» в Москве. Эта игра стала для него 227-й в чемпионате России. Сейчас арбитру из Санкт-Петербурга 47 лет, ему удалось побить рекорд московского судьи Алексея Николаева из Москвы — 226 встреч.